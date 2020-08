Po klasičnem receptu gumbo vsebuje različne vrste zelenjave, tudi okro. To lahko dodate, lahko pa ga naredite "le" s čebulo, papriko, zeleno in korenjem.

Kaj postreči z gumbom? Tradicionalno gumbo postrežejo z rižem, lahko pa ga postrežete tudi s (polnozrnatim) kuskusom. Ker je hitro pripravljen in ker odlično vpije omako. Lahko pa ga postrežete tudi le s kruhom, s katerim morate pomazato to božansko, dišečo in angelsko omako.

Še nekaj pomembnih informacij: • To juho lahko pripravite čez celo leto. Pozimi le izpustite bučko, namesto svežega paradižnika pa uporabite paradižnike iz konzerve – približno 400 g bo dovolj. Če nameravate uporabiti sveže paradižnike – kar van v poletnem času močno priporočamo – imate dve možnosti. Lahko jih le narežete na kocke in jih ne olupite, lahko pa jih olupite. To najlažje naredite tako, da jih zarežete križ kraž, nato pa prelijete z vrelo vodo. Po petih minutah vodo odlijte, paradižnike pa olupite – enostavno bo šlo! Nikar pa ne obrezujte paradižnika, ker tako stran vržete čisto preveč! • Gumbo lahko pripravite tudi vnaprej, saj se odlično pogreje. Čisto ok je tudi odmrznjen. • Namesto zelene lahko uporabite tudi koromač. Uporabite katero koli klobaso. • Uporabite sveže surove ali že kuhane in tudi zamrznjene gambere. Ali so nekuhani vemo po barvi – surovi so sivkaste barve, kuhani pa roza barve. Kuhane torej kuhajte res le čisto malo časa, le pogrejte jih. • Če uporabite brezglutensko moko, je jed primerna tudi za brezglutensko dieto. Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!