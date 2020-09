Za pripravo potrebujete čičeriko, nekaj dišavnic, začimb in olje, v katerem jih ocvrete. Seveda falafle lahko spečete v pečici in so po okusu tudi čisto spodobni, ampak le, ko jih ocvrete v olju, dobite tiste res prave, originalne, prečudovite falafle. Kajti, ko jih ocvrete v reees vročem olju, ti takoj zakrknejo in dobijo hrustljavo skorjico, ter zato znotraj niso niti malo mastni. Uporabljeno olje potem precedite in ohladite ter ga naslednjič uporabite za cvrtje nove porcije falaflov ali pa morda pripravite še čebulne obročke in domače churrose.

Priprava falaflov Za pripravo teh nadvse odličnih falaflov potrebujete naslednje sestavine: • namočeno in nekuhano čičeriko Čičeriko namočite večer prej, da se napije. Naslednji dan je NE skuhajte, ampak jo v mikserju zmiksajte kar surovo. Brez skrbi, ker se je namakala, se bo čisto ok zmiksala. • dišavnice in še nekaj zelenjave Lahko uporabite le peteršilj, a za več okusa peteršilju dodajte še meto, špinačo, mlado čebulo in česen. • začimbe Za čisto pravi okus si morate nujno priskrbeti kumin (NE kumino) ter mleti koriander. • moko in še nekaj malenkosti Poleg moke potrebujete še pecilni prašek in sol. Božanske zelene kroglice lahko sveže pripravljene takoj ocvrete, lahko pa jih tudi zamrznete. Oblikovane (in še neocvrte) kroglice razporedite na krožnik, obložen s papirjem za peko, ter postavite v zamrzovalnik. Ko se zamrznejo, jih prenesite v vrečko in shranite. Ko vam zadišijo, kar zamrznjene previdno prenesite v vroče olje in cvrite približno štiri minute dlje od svežih.

Postrežba falaflov Postrežete jih lahko s tahinijevim ali jogurtovim prelivom. Lahko jih vtaknete v tortilijo z nekaj zelenjave in s prelivom, lahko pa jih servirate tudi na falafel krožniku. Na falafel krožnik poleg božanskih falaflov postavite še: • metin bulgur Bulgur skuhajte v vreli soljeni vodi po navodilih na embalaži, nato pa ga zmešajte s sesekljano svežo meto. Namesto bulgurja bi lahko tudi kuskus. V restavraciji sicer postrežejo s pečenim krompirjem. • vloženo rdeče zelje V falafel restavraciji sicer ponavadi dobite fermentirano zelje, lahkp pa doma vložite rdeče zelje. Kako ga pripravite, si poglejte v receptu Vloženo rdeče zelje. • svežo zelenjavo – kumare, paradižnik in mešano solato Sveže zelenjave ni nikoli preveč. Sveže kumare in sladek paradižnik so odlična izbira. Dodajte pa tudi še nekaj mešane solate. • humus Uporabite kupljenega ali pa ga naredite doma po receptu Domači humus. • jogurtov preliv Tradicionalno bi na falafel krožniku postregli s tahinijevim prelivom, lahko pa ga postrežete kar z jogurtovim. Sezamovi pasti ali grškemu jogurtu dodajte malo mletega ali svežega naribanega česna, limonin sok in sol. Pa dober tek! Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!