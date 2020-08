Včasih je vse, kar potrebujemo za boljši dan, res odlično kosilo. Ta pisana rižota, polna pozitivnih barv, ki je tudi neverjetno kremasta in res dobra, bo prava izbira. Priprava je zelo enostavna, dodajanje tekočine in mešanje pa nudi pravo malo kuharsko terapijo. Saj veste, čeprav pravijo, da je kuhanje le metanje sestavin skupaj, je odličen in okusen rezultat truda in vlaganja ljubezni v pripravo, prava mala osebna zmaga. Zato si le privošlite male kuharske meditacije.

Zvezde tokratne rižote so: • grah – svež ali zamrznjen • paprika – rdeča ali katere koli druge barve • korenček • meta – sveža meta da rižoti svež okus in čudovit vonj Tako kot vedno, velja tudi pri tej rižoti, da lahko dodate vino ali pa ga izpustite. Prav tako lahko uporabite riž za rižote, čisto primeren pa je kateri koli riž in tudi rjavi riž. To rižoto postrezite z veliko skledo solate. Da bo obrok popoln, vanjo dodajte še malo fižola, da bo obrok vseboval tudi pravo dozo beljakovin. Vedno pa lahko rižoto potresete še z malo sveže naribanega parmezana. Če vam rižota ni dovolj, lahko vedno poleg spečete še kos mesa ali ribo. Izbira je vaša! Najprej pa še nekaj odličnih idej za pripravo fantastičnih rižot: • Krasna poletna rižota s korenčkom in jajčevcem • Kremna paradižnikova rižota s pečeno zelenjavo • Kremna rižota z rdečo peso • Bučkina rižota s popečenimi bučkami • Rižota z rumeno bučo in gobami Še več jedi z rižem pa najdete pod oznako riž. Pa dober tek!