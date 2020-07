Špinača! Borovnice! Grški jogurt! Polnozrnata pirina moka! Med! Jajce! Same odlične (in zdrave) sestavine. Ki pa skupaj tvorijo ene najbolj mehkih, dišečih in okusnih palačink na svetu. Na prvem mestu najboljših palačink na svetu jim družbo delajo bučne palačinke, ki so prav tako odlične, mehke in dišeče.

Ker so te špinačne palačinke resnično božanske, predlagamo, da pripravite dvojno ali celo trojno količino mase, spečete cel kup palačink, poskusite ne pojesti vseh in ohlajene zamrznete. Čudovito se odtajajo in so vam naslednjič na razpolago v petih minutah.

Zaradi ravno pravega razmerja sestavin so palačinke čudovite kar same, lahko pa jih še dodatno nadgradite s svežimi borovnicami – da, borovnice in špinača se čudovito ujemata – in nekaj kapljicami medu. Pa brez skrbi – nimajo okusa po špinači.

Najprej pa še nekaj odličnih receptov s svežo špinačo:

Kremast curry z lososom in špinačo

Piščanec v paradižnikovi omaki s špinačo

Poletni zavitki s humusom, popečenimi bučkami in feto

Mešana solata s tunino in inčunovim prelivom

Odlična poletna zelenjavno-sirova pita

Jajca v paradižnikovo-zelenjavni omaki

Še več receptov z uporabo špinače najdite pod oznako špinača .

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/ .