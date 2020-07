Čeprav so v naslovu recepta omenjene višnje, lahko omako pripravite s katerim kolim jagodičevjem (malinami, borovnicami, ribezom … ali mešanico) ali češnjami. Sadje je lahko sveže ali zamrznjeno, čisto vseeno je. Sadje enostavno pokuhate, ga po želji posladkate (eno sadje je bolj sladko kot drugo, zato previdno) in odišavite. Za dišavo lahko uporabite vanilijevo esenco, rum ali cimet.

Najboljša izbira za osnovo te sladice so piškoti s čokoladnimi kapljicami, seveda pa lahko uporabite tiste, ki jih imate na razpolago in tiste, ki so vam všeč. Predlagamo, da uporabite vanilijev sladoled, lahko pa tudi katerega koli drugega.

