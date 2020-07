Popotniške afere Aleksandre Pivec

Ko smo pred tednom dni objavili, kako se je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec skupaj s svojima družinskima članoma pustila gostiti podjetju Vinakras, v zameno pa je kot kakšen trgovski potnik promovirala njegove storitve, nam je ministrica že čez nekaj ur, v Popovi oddaji 24 ur zvečer, napovedala demanti. Demantija od nje do danes nismo prejeli, saj je gospa Pivec ugotovila, da resnice ne zmore zanikati. Vse, kar smo navedli o njeni »Vinakras Tours« avanturi, drži, vsa kasnejša prizadevanja nje in njenih kompanjonov, vključno s predsednikom vlade, pa so bila usmerjena v sanacijo škode, ki si jo je povzročila lahkomiselna ministrica. Gospa je pač z gemblanjem za nekaj sto evrov prodala svoj osebni ugled in digniteto javne funkcije, ki jo opravlja.