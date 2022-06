Vrnitev na državni politični parket ji je spodletela. Njena stranka Naša deleža se ni niti približala štiriodstotnemu pragu za vstop v državni zbor, Aleksandra Pivec je prejela približno 30 tisoč glasov premalo. Stranko je zatem v sporu zapustilo več soustanoviteljev, predsednica pa si je našla nov poslovni izziv. V ponedeljek bo zasedla položaj prokuristke v podjetju Vinag 1847.

Vinsko klet v središču Maribora in pripadajoče premoženje je leta 2019 iz stečajne mase propadlega Vinaga kupilo ljubljansko podjetje Metalka Commerce. Zanj je plačalo milijon evrov. Ključna oseba v Metalka Commerce je Marjan Pišljar iz Rovt. Javnosti je morda najbolj znan kot tisti poslovnež, ki je zaradi trimilijonskega dolga rubil Jureta Jankovića, sina ljubljanskega župana Jankovića. Iz lastniške strukture Metalke Commerce je formalno izstopil v začetku leta 2015. Podjetji Metalka Commerce in Vinag 1847 danes vodita Franc Ziherl in Pišlarjeva hči Maruša Švelc. Ziherla bo v vinarskem podjetju v ponedeljek zamenjala Aleksandra Pivec.

Ne bo optimizirala procesov vinske fermentacije

»Izkušnje, znanje, odnos in vinsko kulturo je med drugim pridobila od svojega dedka, ki je bil eden od pionirjev sodobnega vinarstva v Sloveniji, zato bo s svojo energijo in znanjem pospešila razvoj mariborskega Vinaga 1847,« je sporočil Ziherl. Nekdanja ministrica za kmetijstvo in podpredsednica vlade Janeza Janše je doktorirala na temo optimizacije procesov vinske fermentacije, je vnukinja legendarnega prleškega vinogradnika Stanka Čurina (1929-2017). V vinarsko-vinogradniški panogi doslej ni bila poslovno aktivna. Preden je vstopila v politiko, je 17 let delala v ptujskem Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra. Iz tistega obdobja jo tudi zasleduje očitek spornega zaslužkarstva s turističnim projektom SRIPT.

V Vinagu ne bo optimizirala procesov vinske fermentacije. Ziherl je časniku Večer razložil, da bo bodoča prokuristka pomagala pospeševati razvoj vinskega turizma in vinarstva pod blagovno znamo Vinag. »S svojim vinogradniškim znanjem in kompetencami bo dala svoj pečat Vinagu 1847 in sodelovala pri vodenju tako turističnega kot vinogradniškega segmenta,« je razložil predsednik uprave Metalka Commerce. Spomnimo: (samo)promocijski obiski vinskih kleti in turistični izleti na občinski račun so jo nazadnje odnesli s položaja ministrice.

Vinag 1847 je v minulih treh letih postoril precej. Prenovil je del vinogradov, saniral klet v Košakih, javnosti je zopet odprl klet, ki se razprostira na 16 tisoč kvadratnih metrih pod središčem Maribora, pridobil je večino arhivske zbirke Vinagovih vin, ki je bila nekoč razprodana v stečajnem postopku. Letos je podjetje dobilo novo celostno grafično podobo in logotip, steklenice imajo sodobne in pisane etikete, med drugim tudi litrski polnitvi mariborčana in mariborčanke.