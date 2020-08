Če nezaupnica predsednici DeSUS Aleksandri Pivec ne bo uspela, bodo poslanci uresničili plan B; predstavili ga bodo na svetu stranke. »Če nezaupnica Pivčevi ne bo sprejeta, bo za poslance stvar jasna in nam bo dala smer, kako naprej,« napoveduje vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša, s katerim objavljamo pogovor o kritičnih razmerah in naelektrenih odnosih v upokojenski stranki (glej spodaj). Ob aferah Sript, Vinakras in Izola, ki jih je zakuhala predsednica, poslanci Aleksandri Pivec tudi očitajo, da ni konsolidirala stranke, da je DeSUS, ki v svoji 29-letni zgodovini ni imel afer, postal stranka afer in da je zanemarila odnos s poslansko skupino. Očitajo ji tudi nepregledno in zaprto kadrovanje. »Niti vodstvo stranke, niti izvršni odbor, niti svet stranke, niti kadrovska komisija ne odločajo. Kadrujeta ena ali dve osebi,« poudarja Jurša.

Pokrajinski odbori DeSUS, ki zasedajo te dni, so glede podpore predsednici Pivčevi razdeljeni. Pred torkovo sejo sveta DeSUS sta za nameček na mizi dve različni pravni mnenji, kdo sploh lahko razreši predsednika. Po tistem, ki ga je pridobila Aleksandra Pivec, lahko to stori zgolj kongres, po pravnem mnenju, za katero je zaprosil predsednik sveta DeSUS Tomaž Gantar, pa lahko ob obravnavi politične odgovornosti to stori tudi svet stranke. Jurša, ki zagotavlja, da ga vodenje stranke ne zanima, o tem pravi: »Če bi za mnenje zaprosili še dvajset pravnikov, bi vsak zagotovo prinesel svoje, drugačno. Na svetu stranke bomo stvari reševali politično. Glasovanje o nezaupnici je namreč politična rešitev.«

Nova Slovenija, SD in še nekatere druge stranke so začasno novo vodstvo imenovale brez kongresa. Zakaj to ne gre v DeSUS, smo vprašali Juršo. »Statut naše stranke je dokaj zapleten akt. To se vleče že od njene ustanovitve. Še danes so v pravnih aktih vplivi iz preteklosti, zato bi jih morali posodobiti, a je na kongresu zelo težko kar koli spremeniti, kajti vedno se pojavljajo neka nasprotovanja,« nam je odvrnil.