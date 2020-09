V izjavi, ki so jo posredovali z ministrstva za kmetijstvo, ki ga Pivčeva vodi, so zapisali, da so bili z njenih odstopom kot predsednice DeSUS ustvarjeni pogoji, da je svet stranke sprejel zakonite sklepe za sklic izrednega kongresa. Vsa ostala dejanja bi bila nezakonita in nedemokratična.

Sicer pa v DZ premier Janša sestankuje s poslanci DeSUS. Koalicijske partnerje pa je z novimi razmerami v vodstvu DeSUS Pivčeva seznanila po četrtkovi seji vlade.