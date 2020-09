Kot je navedla Pivčeva v sporočilu medijem, ki so ga posredovali iz DeSUS, je odločitev o nadaljnjih korakih sedaj na predsedniku sveta DeSUS Tomažu Gantarju.

»Zavestno delovanje v nasprotju s statutom stranke DeSUS, kar je potrdilo tudi neodvisno mnenje strokovne institucije Inštituta za ustavno pravo, ter jasno izraženo voljo najvišjega organa stranke – kongresa DeSUS, je v nasprotju z osnovnimi elementi demokracije in demokratično urejeno stranko,« je zapisala Pivčeva.

Po njenem mnenju bi odločitev razrešitve s svetom stranke DeSUS pomenila, da v DeSUS ni potreben najvišji organ stranke, to je kongres. »V tem primeru bi ob morebitni izvolitvi novega predsednika stranke lahko svet stranke ponovno izglasoval razrešnico predsedniku. S tem korakom se odvzame pravica članom za izražanje lastnih stališč preko kongresa, saj odločitve pripadajo zgolj funkcionarjem sveta stranke DeSUS,« je še zapisala.

V DeSUS se namreč soočajo z različnimi mnenji o tem, ali svet lahko razreši predsednika stranke. Tak predlog za razrešitev Pivčeve so namreč svetu podali poslanci DeSUS, a so na seji sveta prejšnji teden predsednici izglasovali le nezaupnico, pred glasovanjem o njeni razrešitvi pa je Gantar sejo prekinil, da bi dilemo razčistili. Že takrat je napovedal, da bodo do nadaljevanja seje sveta pridobili mnenje strankine komisije za statutarna vprašanja in pritožbe.

Jurša ne vidi več možnosti, da bi se Pivčeva umaknila in ostala ministrica

Gantar je sicer danes na vprašanje, ali na podlagi te izjave razume, da bo Pivčeva mnenje komisije spoštovala in v primeru razrešitve to sprejela, odgovoril, da se je dalo tako razumeti. Ne more pa, kot je dodal, napovedati, kaj bo Pivčeva v resnici naredila. Tudi to, da bi se Pivčeva po razrešitvi obrnila na sodišče, je po njegovem mnenju še vedno možno. Upa pa, da to tega ne bo prišlo.

Vodja poslanske skupine Franc Jurša pa je ob tem izrazil pričakovanje, da bo svet na nadaljevanju seje vendarle »šel do konca« in predsednico razrešil. Glede njene ministrske funkcije pa je dejal, da je to odvisno od predsednika vlade Janeza Janše, za katerega ne ve, kaj se bo odločil. Ena možnost je tudi menjava resorjev, je pojasnil.

Na vprašanje, kako bi poslanci glasovali v primeru predloga interpelacije Pivčeve zaradi prepletanja službenega in zasebnega pri gostovanjih po državi, je Jurša odgovoril, da gre sicer za ugibanje, ali interpelacija bo ali ne, ampak da oni »nimajo druge izbire«, kot da takšno interpelacijo podprejo.

Jurša tudi ne vidi več možnosti, da bi se Pivčeva umaknila in ostala ministrica. »Če bi se predsednica za to odločila takrat, ko smo ji mi predlagali, bi ta možnost obstajala, zdaj pa je dejansko vse to že mimo,« je pojasnil. Potrdil je, da so razmišljali o tem, da bi se v primeru njenega odstopa dogovorili za začasno kolektivno vodenje stranke, a ker ni odstopila, do tega ni prišlo.

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se Pivčeva tudi zdaj še ne bo umaknila in bo vztrajala pri kongresu, pa je Jurša odgovoril, da bo to »unikum v Evropi, da se nekdo na tak način oklepa svojega položaja«.

Jurša je zatrdil še, da nihče v poslanski skupini ne razmišlja o odhodu in da je poslanska skupina trdna. Na vprašanje, ali bodo ostali v koaliciji, pa je odgovoril, da za nekaj časa v vsakem primeru še ostanejo, da realizirajo program iz koalicijske pogodbe, nato pa naredijo analizo. Če bodo zadovoljni z rezultati, lahko sodelovanje nadaljujejo, v nasprotnem primeru pa v koaliciji nimajo kaj iskati, je pojasnil.

Potrdil je, da so se v poslanski skupini pogovarjali tudi o začetku delovanja urada za demografijo, da se na to intenzivno pripravljajo in da bo poslanska skupina imela kandidata za ministra. Želijo pa, da postopek izbire kandidata steče po seji sveta stranke, ki bo prihodnji teden v sredo.