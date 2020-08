»Pri nas sta država in cerkev ločeni, sicer pa sem bil pomirjen, ko sem včeraj na obeh televizijah poslušal župnika iz Bohinja. Ta je dejal, da čaka na navodila, ki jih bo Slovenska škofovska konferenca objavila jutri zvečer. Sem pa si sam ta navodila pogledal in lahko povem samo svoje laično mnenje, torej vam odgovarjam kot Jelko Kacin in ne uradni govorec, da sem sem presenečen nad tem, kako natančno, podrobno in celovito so pripravljena ta navodila,« je nekoč pojasnjeval Jelko Kacin. Saj se še spomnite, konec letošnjega aprila je bilo, ko smo izvedeli, da pri bogoslužju ne bo blagoslovljene vode in da bodo tudi spovedi drugačne, ker v klasični obliki niso primerne za čas epidemije. Ko je napoved Slovenske škofovske konference, da bodo slovenske cerkve odprle vrata še preden je vlada napovedala, da bo odprla knjižnice, muzeje in gostinske lokale pa recimo šole in vrtce, takrat sprožila ogorčen odziv javnosti.

Podobno ogorčenje je sledilo letošnjemu praznovanju Marijinega Vnebovzetja, ko se je kljub epidemiološki situaciji zbralo okoli 3000 ljudi, za nameček pa je bil tudi tokrat do Rimskokatoliške cerkev prizanesljiv Jelko Kacin. »Ne bi odgovarjal na to vprašanje, ker sem govorec vlade in seveda nimam nobenih pooblastil, da govorim o prireditvah, ki jih organizira Rimskokatoliška cerkev,« je preteklo sredo v Odmevih dejal Jelko Kacin, kjer pa je vseeno imel zunanjepolitična pooblastila komentirati Hrvaško. »Bila so zagotovila, da bodo nekaj zaprli. Zaprli so nekaj največjega v Zrću – odpovedali so se festivalu. Ampak klubi so delali naprej. Tudi v Makarski je stvar tekla, dokler ni presegla normalne meje. Zdi se mi, da jih je tukaj čas povozil, njihov odziv je bil prepozen,« je dejal in ni bilo prvič. »Turisti ne zaupajo hrvaškemu zdravstvenemu sistemu. Ko se pojavijo težave, večinoma počakajo, da se jim izteče turistični aranžma, ko pa nato pridejo domov, se takoj testirajo in virus ne le prinesejo, ampak se bolezen že razvije,« je brez dlake na jeziku pred dobrim tednom dni na POP TV komentiral hrvaško zdravstvo.