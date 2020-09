Tonin je v izjavi za medije ob robu slovesnosti ob 30. obletnici razglasitve treh ustavnih amandmajev v predsedniški palači pojasnil, da se bo koalicija sešla danes »tekom dneva«, a ni želel razkriti, kdaj natančno. Je pa ob tem ocenil, da dogajanje v DeSUS za zdaj pomembnega vpliva na delo v koaliciji ni imelo.

Potrdil je, da se že dolgo časa govori tudi o rekonstrukciji v vladi, vendar pa je to po njegovih besedah stvar predsednika vlade in koalicijskih partnerjev. »O teh stvareh se je treba dogovoriti, imeti morajo nek smisel,« je poudaril in dodal, da imajo v NSi kader za vse resorje.

Prizadevanja štirih opozicijskih strank za vzpostavitev levosredinske večine v DZ in izglasovanje konstruktivne nezaupnice pa je Tonin pospremil z besedami njegove predhodnice na čelu NSi Ljudmile Novak iz časa, ko je vlado skušal sestaviti Zoran Janković: »Znati je treba šteti,« je pripomnil.

Predsednik vlade, ki se je prav tako udeležil slovesnosti, aktualnega političnega dogajanja ni komentiral. Začasni zastopnik stranke DeSUS Tomaž Gantar in pet poslancev poslanske skupine je minuli teden z dopisom pozvalo premierja Janšo k razrešitvi kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. To odločitev je na dopisni seji nato potrdil tudi svet stranke. Pivčeva je v odzivu zapisala, da je ta zahteva popolnoma brez argumenta proti njenemu strokovnemu delu.