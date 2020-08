Utrujena oblast preveč dela

A leksandra Pivec je v bistvu eno nesrečno bitje. Te dni se zdi, kot da je nihče ne mara. Na čistini je ostala sama z enimi nepomembnimi hotelskimi računi in spremenjenimi fakturami. Zraven kasira še očitke, da si je uzurpirala pozicijo in oblast in da zdaj noče odstopiti. Vsaj zaradi higiene.