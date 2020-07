Đoković, ki je znan po tem, da ima rad alternativne metode, je na piramidah tudi meditiral. Čeprav za medije ni dajal izjav, pa je za uradni youtube profil piramid povedal, da če obstaja raj na zemlji, so to zagotovo bosanske piramide. Kot je povedal zagovornik brezglutenske diete in nasprotnik cepljenja, so le redka mesta na svetu, ki jih je obiskal, kjer se je počutil tako izpopolnjenega v vseh pogledih, kot se je na piramidah. Dodal je, da čeprav vsi govorijo, da živi v alternativnem svetu, vsi vemo, da je to originalni svet. Ter da sam že desetletje obiskuje mesta, ki so energetska vozlišča, a da kaj takega kot v Visokem še ni doživel. Osmanagiću, ki naj bi odkril piramide in ki trdi, da gre za delo človeških rok, je dejal, da je on najditelj nečesa, kar bo energetsko in duhovno pomembno za ves svet, ne samo za Balkan in Bosno, temveč za vse nas.