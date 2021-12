Uradno: Đokovića ne bo v Sydney

Prireditelji ATP pokala v Sydneyju so uradno potrdili govorice, da prvi teniški igralec sveta, Novak Đoković, ne bo nastopil. S tem so še povečali dvome, ali je Srb cepljen proti novem koronavirusu in ali bo nastopil na prvem turnirju za grand slam v novi sezoni, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, poroča AFP.