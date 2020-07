Potem ko se je teniški turnir Adria Tour zaradi okužb številnih igralcev s koronavirusom povsem izjalovil, so tuji mediji ostro napadli Novaka Đokovića in ga označili za glavnega krivca za fiasko. Najboljši srbski športnik se je tudi sam okužil, virus uspešno prebolel in se po 14 dneh že vrnil k treningom. Vrnitev na igrišča je po številnih kritikah na svoj račun izkoristil tudi za prekinitev medijskega molka.

»V zadnjem času poslušam samo kritike. Številne so zlonamerne. Očitno je, da za njimi stoji nekaj več, neka agenda. Gre za tipičen lov na čarovnice. Nekoga se mora okriviti. Neko pomembno ime, ki je krivec za vse,« je za Sportski žurnal dejal Đoković, v nadaljevanju pa razkril tudi svoje načrte za nadaljevanje sezone. »Ne vem še, ali bom nastopil na odprtem prvenstvu ZDA. Na turnirju v Washingtonu zagotovo ne bom nastopil, v načrtih imam Cincinneti. Udeležil se bom tudi Roland Garrosa, razmišljam pa tudi o turnirjih v Rimu in Madridu,« je še povedal Đoković.