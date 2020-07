Miša je, odkar smo ga nazadnje videli v filmu, postal poklicni violinist, ki s svojim igranjem podpira svojo družino, vendar pa namesto da bi igral v orkestru, nastopa predvsem na porokah. Igralec Nikola Kojo, ki je odraščal na filmskih setih, tudi sam igra violino, nekoč pa je bil član orkestra Radiotelevizije Beograd. Čeprav naj bi si od nekdaj želel postati poklicni glasbenik, se je pozneje zaljubil v igro in vpisal na igralsko akademijo. Svojo prvo vlogo je dobil že pri 11 letih, ko je igral skupaj z Mileno Dravić in Ljubišo Samardžićem v filmu Rad na određeno vreme, kmalu zatem pa že v Žikovi dinastiji. Leta 1992 je skupaj z Zoranom Cvijanovićem igral v kultnem filmu Mi nismo angeli. Kot poročajo srbski mediji, je scenarij za filma napisala slavna srbska dramatičarka in pesnica Milena Marković, film pa bo režiral Milan Konjević, režiser serije Resnice in laži.