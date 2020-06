Prvi na tapeti je kot pobudnik in organizator turneje postal Đoković. Ta je po razkritju, da se je sam okužil z virusom sars-cov-2, tudi javno priznal, da je bila turneja kljub dobri nameri napaka, saj naj bi bilo predvsem prezgodaj za organizacijo tovrstnih dogodkov.

Ob tem je napovedal pomoč ljudem v Beogradu in Zadru; po teh uvodnih postojankah se je turneja zaradi pozitivnih testov na koronavirus tudi predčasno končala.

A zgodba z iskanjem krivca se s tem vendarle ni končala, saj svetovni mediji že dva dni poročajo o številnih primerih kazanja s prsti med vpletenimi v turneji. Tako so kmalu v javnost prišle besede Đokovićevega očeta Srđana, ki je kot povzročitelja okužb pokazal na Bolgara Grigorja Dimitrova. Ta je bil prvi igralec, ki je javno sporočil, da je pozitiven.

"Kako je prišlo do okužb? Verjetno, ker je Dimitrov prispel bolan, pa vprašanje, od kod. Ni bil testiran v Zadru, ampak nekje drugje. Mislim, da to ni prav. Povzročil je veliko škodo vam na Hrvaškem in nam kot družini ter Srbiji," je dejal oče prvega igralca sveta za hrvaško televizijo RTL.

A to je zanikal agent Dimitrova Georgi Stoimenov, ki je poudaril, da je Bolgar prispel na prvo postajo turneje v Beograd neposredno iz trimesečne izolacije. »Niti v Beogradu niti v Zadru mu niso ponudili ali od njega zahtevali testa. Organizatorji so tisti, ki so odgovorni,« je dodal agent po poročanju britanskega Guardiana.