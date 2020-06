Serija dobrodelnih teniških turnirjev, ki jih organizira vodilni teniški igralec na lestvici ATP Srb Novak Đoković, se je pričela 12. junija v Beogradu. Minuli konec tedna je bil na sporedu turnir v Zadru, postanek v Črni Gori je bil odpovedan že pred časom, slediti pa bi morala še obiska Banja Luke in Sarajeva, vendar je po prvih pozitivnih testih nadaljevanje tekmovanja sedaj pod vprašajem. Zmagovalec beograjskega turnirja je bil Avstrijec Dominic Thiem, na poti do zmage pa je bil tedaj boljši tudi od Bolgara Grigorja Dimitrova. Medtem ko je Thiem zadarski turnir preskočil in odpotoval v Nico, je Dimitrov v soboto na Hrvaškem izgubil proti Hrvatu Borni Ćoriću ter zaradi izčrpanosti in slabega počutja odpovedal nadaljnje nastope na turneji. Dan kasneje pa je odjeknilo - Dimitrov pozitiven na testu za novi koronavirus. Sledila je odpoved finala zadrskega turnirja, na testiranje pa so odpeljali tudi več oseb, ki so bile v stikih z Bolgarom.

Đoković odklonil test, njegov trener pa pozitiven Pozitiven izid testiranja je v ponedeljek prek instagrama potrdil Dimitrovov edini tekmec v Zadru Borna Ćorić. »Pozdrav vsem, želim vas obvestiti, da sem pozitiven na covid-19,« je zapisal. »Prosim vse, ki so bili v stiku z menoj v zadnjih nekaj dneh, da se testirajo. Zelo mi je žal, če sem komu povzročil težave. Počutim se dobro in nimam simptomov. Pazite se. Vsem pošiljam veliko ljubezni!« Organizatorji turnirja so ob tem sporočili, da sta okužena še kondicijski trener Novaka Đokovića Marco Panichi in Dimitrovov trener Christian Groh. Avstrijec Thiem, ki je v nedeljo zmagal na turnirju v Nici, je še pred razkritjem Bolgarove okužbe povedal, da je bil njegov test za novi koronavirus negativen. Za dodatno razburjenje pa je zato poskrbela odločitev Novaka Đokovića, ki je testiranje odklonil in se odpravil v Beograd. Odločitev je obrazložil s trditvijo, da ne on ne člani njegovega strokovnega tabora ne kažejo simptomov. Po potrjeni okužbi njegovega trenerja se je Đoković danes premislil in odločil za testiranje. Ni pa znano, kdaj ga namerava opraviti. Đoković je bil med turnejo tudi sicer deležen številnih kritik zaradi polnih tribun in pomanjkljivega spoštovanja higienskih smernic za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Med drugim se je na twitterju pojavil posnetek z nočne zabave v Beogradu, ki so jo poleg Đokovića obiskali še Thiem, Dimitrov, Ivanišević in Rus Alexander Zverev. Prisoten je bil tudi nekdanji center Olimpije in trenutni košarkar Partizana Nikola Janković, ki je bil tedaj že okužen. Huge party for Djokovic, Zverev & friends after #AdriaTour 1st stage in Belgrade



(Video via @BenoitMaylin) pic.twitter.com/Yea1Ua4KWK — The Sports RU (@TheSportsRound1) June 15, 2020 Izbruh bolezni v Zadru bi lahko dosegel tudi hrvaški politični vrh. Med obiskovalci turnirja je bil namreč hrvaški premier Andrej Plenković. Hrvaška vlada je medtem sporočila, da je bil premier na prizorišču vsega 30 do 45 minut, ko je Bolgar že zapustil Hrvaško. Srečal se je z Đokovićem, Goranom Ivaniševićem in Marinom Čilićem. Slednja sta bila na testu negativna, tudi sicer pa je njihovo srečanje trajalo največ tri minute. »Ni bilo rokovanja niti bližjega kontakta,« so v ponedeljek sporočili s hrvaške vlade, a dodali: »Čeprav ni bil v stiku z okuženimi, se bo Andrej Plenković danes testiral.« Čilić je naknadno sporočil, da kljub negativnemu testu preventivno odhaja v samoizolacijo. Danes pa smo izvedeli še, da se je turnirja udeležil tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki se namerava testirati v sredo.