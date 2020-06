Srbski košarkarski reprezentant in eden najboljših centrov lige NBA, ki za zdaj ni imel nobenih simptomov, se je testiral že prejšnji teden, novica pa je prek RTS udarila nekaj ur za tem, ko je pozitiven test razkril prvi teniški igralec sveta Đoković.

Đoković: Naredili smo napako, bilo je prezgodaj

Najboljši teniški igralec sveta se je oglasil prek družabnih omrežij in se opravičil vsem, ki so sodelovali na jadranski turneji Adria tour. Ta se je zaradi neupoštevanja higienskih protokolov in malomarnosti izkazala za pravo žarišče okužb z virusom sars-cov-2.

»Verjeli smo, da je turneja upoštevala vse zdravstvene protokole in zdravje v regiji se je zdelo v dobrem stanju, da končno združimo ljudi iz človekoljubnih razlogov. A motili smo se. Naredili smo napako, bilo je prezgodaj,« je sporočil srbski zvezdnik, ki se je hkrati opravičil vsem vpletenim.