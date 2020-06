Kot piše srbski B92, je Grigor Dimitrov prve simptome okužbe s koronavirusom kazal že v Sofiji, kamor je odpotoval iz Beograda, kjer je potekal prvi del turnirja Adria Tour. O svojem slabem počutju ni obvestil organizatorjev, temveč je ravnal nadvse neodgovorno in se odločil, da nastopi tudi v Zadru. Tam pa se je njegovo zdravstveno stanje še izdatno poslabšalo, kljub temu pa je kar dvakrat odklonil testiranje za covid-19.

Ko so ga mediji povprašali, kaj se dogaja, se je najprej skliceval na utrujenost, zahtevne treninge in močno sonce, kasneje pa tudi na poškodbo lakta. »Grigor Dimitrov ni niti enkrat zaprosil za zdravniški pregled, niti potožil, da kaže simptome okužbe. Če bi to storil, bi nemudoma reagirali,« je za srbski Blic dejal udeleženec Toura, ki pa je želel ostati neimenovan. Vir je še pristavil, da se je slabše počutil tudi nekdanji igralec Goran Ivanišević, ki pa je o tem takoj obvestil zdravniško službo, ki je Hrvata testirala, a so bili izvidi na srečo negativni.

Postopanje Bolgara so ostro obsodili zlasti hrvaški mediji, ki so zapisali, da je s tem ogrozil zdravje stanovskih kolegov, med drugim tudi Marina Čilića, ki se je prav tako okužil.