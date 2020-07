Ministrstvo za kulturo je v četrtek objavilo osnutke treh zakonov, ki bodo, če bodo potrjeni, dodobra spremenili medijsko krajino. Poleg sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija je ministrstvo za kulturo pripravilo še spremembe zakona o medijih in zakona o Slovenski tiskovni agenciji. Dodatnih pojasnil, zakaj so se odločili za spremembe na ministrstvu, niso dajali, predlogi so v koalicijskem in medresorskem usklajevanju. Predlog spremembe zakona o RTV Slovenija prinaša okrnjeno financiranje javnega zavoda. Osem odstotkov od RTV-prispevka bi se po predlogu zakona razdelilo takole: pet odstotkov bi šlo drugim medijem, trije odstotki pa Slovenski tiskovni agenciji.

»RTV SLO v tem trenutku potrebuje dodatnih 8 milijonov evrov letno za normalno delovanje. Novi zakon, ki nam jemlje denar, pomeni konec za to hišo,« je pred današnjim protestom jasno opozarjal generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc.

Na današnjem odboru za kulturo, ki so ga zahtevale poslanske skupine SAB, LMŠ, SD in Levica, je zaradi napovedanih sprememb zakona o RTV Slovenija, zakona o medijih in zakona o Slovenski tiskovni agenciji pričakovati burno sejo tudi zato, ker je ministrstvo za kulturo predvidelo le petdnevno obdobje za podajanje pripomb na medijski sveženj, ki prinaša korenite posege v medijsko krajinom izteče pa se danes. Plazu kritik različnih medijskih institucij je svoje dodala tudi koalicijska stranka DeSUS, iz katere so pristojno ministrstvo pozvali k podaljšanju javne razprave o medijski zakonodaji.

»Mediji niso podaljšana roka oblasti«

»Ne smemo dopustiti, da nam spodkopavajo medijsko svobodo. Če javnosti skupaj jasno povemo, zakaj potrebuje kritične medije in kritično novinarstvo, ne pa servilna trobila za za politično propagando, imamo več možnosti, da avtonomne in kritične medije obvarujemo pred škodljivimi nakanami in oblastniškimi posegi s cilji podreditve javnega interesa, uničenja medijskih stebrov kot sta RTV in STA, ali kar pred demontažo medijskega prostora. To vključuje tudi vse ostale medije - tiskane, komercialne, regionalne, lokalne. Tudi zdaj, ko se napoveduje podaljšek javne razprave o medijski zakonodaji, se ne dajmo uspavati in preležati poletja,« pa je na Trgu republike sporočila predsednica Društva novinarjev Slovenija Petra Lesjak Tušek, sicer novinarka in urednica na Večeru.

»Predstava predlagatelja, da so mediji samo podaljšek oblasti, strankarski aparat in da se pita samo prijateljska korita, s tem ko se daje čas javni razpravi, ki je za demokratične družbe itak osnovna higiena, ni ugasnila. Nikar ne računajmo na dobronamernost in dobrohotnost, ker je tudi v podaljških ne bo ob vseh diskvalifikacijah že doslej v igri. Profesionalno novinarstvo je v Sloveniji očitno nevarnejše od koronavirusa,« je še poudarila.

Preberite še naš današnji članek z naslovom 'Široka fronta proti naskoku SDS na medije': »Koalicija naj bi javno razpravo o predlaganem medijskem svežnju podaljšala do konca avgusta. Pred tem so proti rešitvam v predlogu, ki so nastale pod okriljem SDS, že protestirale številne domače in tuje medijske organizacije. V opoziciji so napovedali, da bodo na današnjem odboru za kulturo predlagali umik svežnja.«