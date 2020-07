V pismu, ki so ga skupaj z več organizacijami, združenimi v pobudi za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) naslovili na premierja Janeza Janšo, ministra za kulturo Vaska Simonitija, predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika DZ Igorja Zorčiča, so pozvali slovenske oblasti, naj glede predlagane zakonodaje »stopijo na zavoro«. »Jasno je, da so nujne spremembe teh predlogov, da bi ohranili neodvisnost javnih medijev v Sloveniji in da bi ti še naprej poročali v javnem interesu«, piše v pismu, danes objavljenem na spletni strani IPI.

Med drugim izražajo zaskrbljenost tudi zaradi predlaganih sprememb zakona o STA, ki bi dal vladi večja pooblastila pri imenovanju nadzornikov agencije in razrešitvi njenega direktorja. Bojijo se, da bi ti predlogi lahko vodili v politični vpliv in vmešavanje politike v vodenje in uredniško politiko agencije. S tem bi se zmanjšala njena neodvisnost, podobno kot se je zgodilo že v več evropskih državah, piše v pismu.

Nesprejemljiv se jim zdi tudi izjemno kratek čas za javno razpravo o zakonodajnih predlogih, ki so ga sicer kasneje podaljšali. Podaljšanje roka za javno razpravo je IPI pozdravil in izrazil upanje, da bodo javnost, medijska združenja, civilna združenja in poslanci preučili učinke zakonskih predlogov. Ministra Simonitija in vladajočo koalicijo pod vodstvom SDS pa so pozvali k aktivnemu sodelovanju v razpravi. IPI tudi skrbi, da so predlagane zakonske spremembe morda del širšega politično motiviranega napada članov vladajoče SDS na RTV Slovenija, ki ji med drugim očitajo pristranskost.

MFRR je ob tem napovedala, da bo še naprej podrobno spremljala razmere v Sloveniji. Kasneje pa namerava v Sloveniji napotiti posebno misijo glede svobode medijev.