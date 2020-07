Široka fronta proti naskoku SDS na medije

Koalicija naj bi javno razpravo o predlaganem medijskem svežnju podaljšala do konca avgusta. Pred tem so proti rešitvam v predlogu, ki so nastale pod okriljem SDS, že protestirale številne domače in tuje medijske organizacije. V opoziciji so napovedali, da bodo na današnjem odboru za kulturo predlagali umik svežnja.