Spreminjanje medijske zakonodaje: Ko smo nevarni kot korona

Odločitev o podaljšanju javne razprave o paketu sprememb medijske zakonodaje, ki jo je po številnih protestih sprejela vladna koalicija, je razumno dejanje. O predlaganih zakonodajnih spremembah, ki jih je rokohitrsko in v ilegali pripravilo kulturno ministrstvo, se pač ni mogoče kvalificirano izreči v tednu dni, kot je to spočetka predlagalo ministrstvo. Predvsem pa za tolikšno naglico ni prav nikakršne potrebe, saj mediji vendar nismo kakšen zahrbten in nevaren virus. Ali pa morda pač?