Kako bo jeseni potekal pouk, ne ve nihče

Pri odločitvi o načinu dela v novem šolskem letu bo NIJZ upošteval tudi podatke o kužnosti otrok, zato napovedujejo, da bi lahko bili ukrepi v šolah bolj prijazni in življenjski. Toda vloga otrok pri širjenju okužbe še ni razjasnjena, do septembra pa je le mesec in pol.