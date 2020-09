»Njegovo imenovanje je sicer treba presojati v kontekstu zakonodajnih sprememb na medijskem področju, ki jih je predlagala vladajoča stranka, in poskusa vzpostavitve političnega nadzora nad STA. Vlada namreč predlaga, da bi se imenovanje nadzornikov STA preneslo z absolutne večine DZ kar na samo vlado. Izbira Cerjaka pa jasno kaže na odnos aktualne vlade do STA in njeno željo, da si agencijo podredi skozi nadzornike, ki ne bodo naklonjeni nepristranskosti in kakovosti dela javne agencije, pač pa skrbi za interese največje vladne stranke,« so še zapisali pri DNS.

Od vlade pričakujejo, da bo z večjo skrbnostjo in upoštevanjem osnovnega poslanstva nacionalne tiskovne agencije predlagala kandidate, ki so ne le nesporni strokovnjaki na svojem področju, ampak hkrati s svojim ravnanjem in javnimi izjavami ne zbujajo vtisa pristranskosti. »V interesu Slovenije in njenega medijskega prostora je, da STA ostane kakovosten in nepristranski servis različnim medijem ne glede na vsakokratno aktualno izvršno oblast,« zaključujejo.