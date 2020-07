V SD so proti Janši spisali ustavno obtožbo

V SD so pripravili predlog ustavne obtožbe premierja Janeza Janše, ki ga bodo predstavili LMŠ, Levici in SAB. Matjaž Han ocenjuje, da 46 glasov poslancev ni nemogoče zbrati, če bodo znali argumente predstaviti tudi SMC in DeSUS in če bodo izbrali pravi trenutek za vložitev predloga.