SDS bi z novimi zakoni medije rada ukrojila po svoje

Obsežen sveženj zakonov, ki bodo temeljito posegli v slovenske medije, je ministrstvo za kulturo pod vodstvom Vaska Simonitija (SDS) nenadoma objavilo v četrtek. Čas za javno razpravo so dopustili zgolj do srede. Med drugim bi finančno oslabili RTV Slovenija in jo povezali s Slovensko tiskovno agencijo.