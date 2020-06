Pražen riž je zelo enostavna in zelo prilagodljiva jed. Za pripravo uporabite katero koli zelenjavo, lahko pospravite hladilnik in uporabite zelenjavo, ki se vam že dlje časa mota po njem. Od zelenjave ne izpustite korenja, paprike (katere koli barve!) in graha, nato pa dodajte, kar imate na razpolago: šparglje (v sezoni od aprila do junija), paradižnike, por, brokoli, cvetačo, špinačo …

Za pripravo skuhajte bel ali rjav riž, ki ga nujno ohladite ali pa uporabite riž, ki vam je ostal. Lahko pa razmišljate tudi tako daleš vnaprej, da enkrat, ko se spravite h kuhanju te jedi, skuhate več riža, ga razdelite na porcije in zamrznete za naslednjo uporabo. To pride zelo prav, če uporabljate rjav riž, ki se kuha dlje od belega. Pred pripravo zamrznjenega le kakšno uro pred kosilom vzemite iz skrinje, da se odmrzne. Na enkrat skuhajte 500 g riža, ga odcedite, razdelite na štiri dele in nato en del porabite isti dan, ostale porcije pa pospravite v vrečke (razporedite ga tako, da je vrečka debela manj kot dva centimetra, da se hitro odmrzne) in zamrznite. Še to – ko riž skuhate za uporabo še isti dan, ga dobro sperite pod tekočo vodo, nato pa res dobro odcedite, razporedite po krožniku in postavite v najbolj mrzel del hladilnika, nato pa ga tam pustite toliko časa, da v miru pripravite vso zelenjavo in solato. V tem času se ravno prav ohladi in osuši.

Če želite jed še obogatiti, tik pred koncem praženja vanjo umešajte razžvrkljano jajce in riž pražite še dve minuti, po serviranju pa jed okrasi še s popraženimi indijskimi oreščki.

Najprej pa še nekaj receptov za odlične jedi z rižem:

- Enostaven in slasten v pečici pečen riž s pestom, zelenjavo in sirom

- Krasna poletna rižota s korenčkom in jajčevcem

- Enostaven pisan riž s korenjem, grahom in koruzo

- Solata z rjavim rižem, zelenim stročjim fižolom in okisano čebulo

- Kremna paradižnikova rižota s pečeno zelenjavo

- Rižev krožnik s sladkim pirejem, pečeno bučko in mešano solato

- Suši na krožniku s sladkim krompirjem, šparglji, avokadom in prelivom iz pečenih paprik

- Riževa solata s čičeriko

Še več receptov z rižem najdite pod oznako riž.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi) 140 g riža sol sezamovo, orehovo, avokadovo ali rastlinsko olje 1 mlada čebula 100 g kuhanega graha 4 šparglji 1 korenje 1/2 rdeče paprike 1 skodelica češnjevih paradižnikov 6 kosov (v olje vloženih) sušenih paradižnikov (neobvezno) 1 šopek peteršilja 1/2 avokada poper sojina omaka limonin sok