Ta jed je zelo prilagodljiva, dodate ji lahko še več proteinov: kakšno mesnino (klobasico, hrenovko, ostanke pečenke …) in/ali sir (kozjega, mocarelo ali kateri koli drug sir, ki se topi).

V primeru, da nimate omenjene zelenjave, uporabite tisto, ki jo imate na voljo. Lahko uporabite bučke, paprike, gobe … seveda pa lahko pripravite odlično jed tudi le s čebulo in paradižnikom. Izven sezone paradižnikov uporabite pelate – za 2 osebi uporabite približno 1 pločevinko pelatov.

Jajca skuhajte po svojem okusu – lahko so bolj tekoča ali pa čisto kuhana – v vsakem primeru so odlična.

Kumin ni obvezna sestavina, je pa naravnost fantastična, zato si ga hitro priskrbite, ker bo vaš kulinarični svet obrnil na glavo – fantastičen je. In nikar ga ne zamenjujte s kumino. Kumin NI kumina!

K tej jedi odlično sodi svež kruh, s katerim morate pomazati vso omako do zadnje kapljice. Odlično k jedi sodi tudi velika skleda zelene solate.

Ta jed je seveda najboljša sveža, zato jo postrezite in v njejte uživaj takoj, ko jo pripravite.

Še nasvet: paradižnikovo-zelenjavna omaka je fantastična že sama po sebi. Pripravite jo in vanjo umešajte kuhane testenine, njoke ali pa jo postrezite s polento ali rižem. Po želji lahko vanjo potopite tudi popečen file piščanca. Te začimbe in sveže dišavnice in sladek paradižnik vas bodo navdušili. Ja, ta jed je prava Mehika na krožniku!

Preden pogledamo, kaj potrebujete in kako jed pripravite, pa še nekaj odličnih paradižnikovih jedi, ki jih to poletje morate nujno poskusiti:

• Pice z jajčevci in božansko paradižnikovo omako, mocarelo ter svežo baziliko

• Pita s tremi siri in češnjevimi paradižniki

• V pečici pečena cela riba s paradižniki

• Piščanec v paradižnikovi omaki s špinačo

• Kremna paradižnikova rižota s pečeno zelenjavo

• Sataraš: zelenjava z jajčki

• Rezanci iz enega lonca z bučko, češnjevci in meto

Še več jedi, v katerih bodo paradižniki zasijali v vsej luči, najdite pod oznako paradižnik.

Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

1 (rdeča) čebula

2 stroka česna

1/2 žličke mletega kumina

1/2 žličke mletega čilija

1 (rdeč) feferon (neobvezno)

1 majhen jajčevec

olivno olje

sol

poper

peteršilj

1 pest špinače ali blitve

4 jajca

4 večji paradižniki

2 dcl paradižnikove kaše

PRIPRAVA

Čebulo in česen sesekljajte, jajčevec narežite na rezinice ali kocke, svež paradižnik na kocke, feferon na kolute, špinačo pa po želji na tanke rezance.

V večji ponvi segrejte dve žlici olja in na segretem zmehčajte čebulo. Nato dodajte jajčevec in ga popecite, da se zmehča. Dodajte česen, feferon, kumin in čili in pražite še minuto, da česen zadiši. Nato v ponev stresite svež paradižnik in premešajte ter kuhljajte, da se paradižnik razpusti. Nato dodajte še paradižnikovo kašo ter kuhajte nekaj minut, da se naredi svilnata omaka. Vanjo umešajte še špinačo, popoprajte in premešajte ter poskusite, če je omaka dovolj slana, sicer še malo posolite.

V svilnato zelenjavno omako z žlico naredite štiri manjše luknjice in v vsako nežno in previdno ubijte jajce. Vsak rumenjak malenkost posolite in popoprajte in ponev pokrijte. Kuhaj toliko časa, da se jajca skuhajo – ponev večkrat odkrijte in preverite (čas kuhanja je odvisen od velikosti jajc). Jed je gotova, ko so jajčka pečena – rumenjak naj bo še tekoč, beljak pa naj zakrkne.

Gotovo jed okrasite in osvežite s peteršiljem in postrezite s kruhom, s katerim omako in jajca pomažite do zadnje kapljice.