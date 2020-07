Miro Jenko, predsednik Združenja pridelovalcev krompirja: Krompir je že zdavnaj izgubil svojo obliko

V Kmetijski zadrugi Cerklje odkupijo okoli tisoč ton krompirja na leto in so ena od 12 slovenskih zadrug in pridelovalcev krompirja, ki delujejo v okviru cehovskega interesnega združenja pridelovalcev krompirja. Slovenija je krompirjeva dežela, vsaj nekoč je bila, ima pa krompir tudi svoj praznik, v Šenčurju so mu postavili celo spomenik. Letošnja bera krompirja bo po besedah Mira Jenka, direktorja Kmetijske zadruge Cerklje in predsednika Združenja pridelovalcev krompirja (Krompir GIZ), povprečna. Veliko bo odvisno še od vremena v juliju, pridelovalci upajo, da ne bo večjih temperaturnih šokov.