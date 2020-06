Tipičen slovenski morilec: Pijan moški, na cesti, z avtom

Grozovita družinska tragedija je pred tedni šokirala ne le manjšo vas pri Domžalah, temveč celotno Slovenijo. Babico, dedka in invalidsko upokojenega strica naj bi z večjim nožem do smrti zabodel 24-letnik, nato pa še s krvavimi rokami poklical policijo in se predal.