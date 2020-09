Po treh otrocih in osmih letih zakona se je nekdanji turški nogometaš Emre Asik ločil od svoje skoraj dve desetletji mlajše soproge Yagmur. Sedemindvajsetletnici takšen razplet dogodkov ni bil najbolj všeč, zato naj bi svojega ljubimca prosila, da se ga znebi. A ker ni bil iz pravega testa, ji je predlagal, da najame poklicnega morilca. Tudi ta pa umora, za katerega naj bi dobil milijon evrov, ni zmogel izpeljati, tarči je zaupal vso zgodbo in nogometašu s tem rešil življenje. Resnična zgodba, ki bi zlahka dobila prostor v kateri od tako priljubljenih turških limonadnic.

S sanjsko poroko leta 2012 v Franciji se je začela pravljica nekdanjega turškega nogometaša Emreja Asika in njegove Yagmur, ljubezen so v naslednjih letih utrdili trije otroci. Potem pa se je vse podrlo – on se je hotel ločiti, ker naj bi ga varala, ona pa tega ni priznala. Na koncu niti ni bilo pomembno, ali mu je nataknila rogove ali ne, saj je nogometaš podpisal ločitvene papirje, s tem pa skoraj tudi lastno smrtno sodbo. Yagmur se je namreč odločila, da bo zanjo najbolje, če 46-letnega Emreja ne bo več. Mož bi bil mrtev, ona pa bi podedovala vse bogastvo. »Imela sva afero. Neprestano je razmišljala, kako bi se dokopala do njegovega denarja. Prosila me je, naj ga ubijem, a sem jo zavrnil. Nekoč mi je prinesla kos mesa in zahtevala, da streljam vanj. Poskusil sem, a sem trznil. Besna je bila, kričala je, da tega ne zmorem,« je tožilstvu med preiskavo povedal njen nekdanji ljubimec Erdi Sungur, ki umazane naloge ni bil zmožen izpeljati.