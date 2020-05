Brez formalne izobrazbe, a poln znanja, pridobljenega med pogovori s kar 77 serijskimi morilci v štirih desetletjih (med njimi tudi z zloglasnim Charlesom Mansonom), je Francoz Stéphane Bourgoin veljal za enega največjih strokovnjakov za serijske morilce na svetu. O njih je vedel toliko, da je svoje izkušnje in uvid v temačne kotičke največjih sadistov delil na konferencah, v več kot 40 publikacijah, prevedenih v različne jezike, in dokumentarnih filmih. Svoje »na ulici« pridobljene izkušnje je nadgradil z usposabljanjem v Quanticu pri FBI, sposobnosti profiliranja najhujših med najhujšimi je delil z žandarji, pazniki, policisti, pomagal je tudi pri lovu na morilce vse od Južne Afrike do Nemčije. Imeli so ga za enciklopedijo serijskih morilcev na dveh nogah. A je bil v resnici serijski lažnivec.

Umorjena žena ni obstajala Januarja je anonimna skupina »navdušencev nad svetom zločina« v več videih razkrinkala Bourgoinove laži. »Nehaj služiti na račun tragedij drugih,« so zahtevali od »strokovnjaka«. Ta je še nekaj mesecev molče vztrajal pri svoji zgodbi, nato pa francoskim medijem skrušeno priznal, da je vse res. »Laži so me težile,« je minuli teden povedal za Paris Match. V intervjuju za časnik Le Parisien pa se celo razglasil za mitomana. »Priznavam svoje napake, sram me je, da sem lagal,« se je opravičil. Še bolj bi ga lahko bilo sram, da je lagal o umoru svoje žene. Ta namreč sploh ni obstajala, pripoved je naslonil na umor 24-letnega dekleta, ki jo je spoznal v baru na Floridi, pozneje pa je postala ena od 41 žrtev serijskega morilca. »Kar precej sem naložil. Bila je ženska, ki sem jo nekajkrat srečal za točilnim pultom in mi je bila všeč,« je razložil. Ravno okrutna smrt soproge naj bi ga gnala v skorajšnjo obsedenost s serijskimi morilci, tako je vsaj razlagal vsakič, ko ga je kdo pobaral o tem. Njeno na koščke razrezano oziroma skoraj obglavljeno truplo (podrobnosti pripovedovanj so se razlikovale) je odkril sam, sčasoma pa – ker literature na to temo ni bilo – na osnovi pogovora z njenim morilcem objavil svoj prvenec. Tudi ta intervju si je izmislil.