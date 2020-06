Tadej Golob: Povprečen morilec bi bil dolgočasen

Pisatelj Tadej Golob, ki trenutno piše že četrto kriminalko s kriminalistom Tarasom Birso v glavni vlogi, za svoja dela ni iskal tipičnega (slovenskega) morilca, ker bi bil povprečnež za literaturo dolgočasen. »Ne obremenjujem se s tipičnimi morilci, saj iščem bolj zanimive. Moji morilci so plod domišljije, a vendar se morajo bralcem zdeti verjetni. Hannibal Lecter, recimo, je vsaj malce za lase privlečen zločinec, ki posluša klasično glasbo, zraven srka chianti in obenem žre ljudi. To se mi zdi težko združljivo v realnosti,« pravi Golob.