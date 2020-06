Jasna Podreka, sociologinja: Nasilje se začne že veliko pred prvo klofuto

Pekel so ljudje okoli nas. Sartrovo misel iz drame Za zaprtimi vrati še kako dobro razumejo ženske, žrtve nasilja svojih partnerjev. Zanje je pobeg pred virusom med štiri stene v času izolacije pomenil pravo nočno moro s klofutami, brcami, žaljivkami, ponižanjem. Po statistiki policije se je v tem času stopnja družinskega nasilja povišala za petino. Raziskava pa je pokazala, da je vsaka druga Slovenka vsaj enkrat v življenju doživela vsaj eno od oblik nasilja, največkrat psihično in telesno. To težko, tragično, temačno tematiko s poudarkom na femicidih, nasilnih smrtih žensk, že petnajst let raziskuje sociologinja dr. Jasna Podreka.