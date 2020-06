Srđan Đorđević je v pogovoru za televizijsko postajo RTL Dimitrovu očital, da bi se za novi virus moral testirati v Zadru in ne Monaku in da je s tem napravil ogromno škodo Hrvatom, Srbom kot tudi njegovi družini. »Kako je prišlo do okužbe? Verjetno je Dimitrov na turnir že prišel okužen. Test je opravil nekje drugje in ne v Zadru. S tem je storil ogromno škodo. Sedaj zaradi tega nikomur ni prijetno, niti mojemu sinu. A iz te lekcije moramo priti močnejši in se zavedati, da bo tudi to minilo. Storili bomo vse, da se v prihodnosti, ko se bodo stvari normalizirale, vrnili v Zadar,« je dejal oče srbskega teniškega asa.

Poleg Dimitrova in Novaka Đokovića so se na Adria Touru s koronavirusom okužili tudi Borna Ćorić Viktor Troicki in Đokovićeva žena Jelena, vendar nihče od njih zaenkrat nima resnih zdravstvenih težav.