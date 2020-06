Čeprav so glavni krivec za veliko število novih okužb s koronavirusom na Hrvaškem nune iz slavonskega Đakova, ki so virus prinesle s Kosova, se dozdeva, da se je ves gnev Hrvatov zlil na Novaka Đokovića, prvega teniškega igralca sveta. Tako je vsaj mogoče sklepati po naslovih v medijih, ki so se jezili, da je Đoković Hrvaški uničil turistično sezono, včeraj pa se je v Splitu pojavil še grafit, ki srbskemu teniškemu zvezdniku sporoča: »Da umreš zaradi nje, to je naša želja, pozdrav iz Spita.« Sovražni zapis je bil v javnosti sprejet z velikim neodobravanjem, zidove v Dalmaciji pa so že nekaj ur pozneje začeli prekrivati prijaznejši grafiti, ki Đokoviću želijo dolgo življenje.

»Koronaparty« v Zadru Se bo pa Đokoviću nekaj časa zagotovo še hudo kolcalo, pa ne samo zaradi domačih, ampak tudi svetovnih medijev, ki so se razpisali o zadrskem »koronapartyju«. Srbski teniški igralec je v Zadru minuli konec tedna organiziral dobrodelni teniški turnir Adria Tour, nato pa se je izkazalo, da je eden od teniških igralcev, Bolgar Grigor Dimitrov, okužen s koronavirusom. Turnir je bil prekinjen, da se zagotovo ni ustavilo samo pri Dimitrovu, pa je bilo jasno po fotografijah, ki so obšle družbena omrežja. Nekatere od njih so bile z zelo sproščene zabave v restavraciji Niko po odprtju turnirja, na katero so šli Novak Đoković, Goran Ivanišević, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov in Marin Čilić s svojimi ženami, dovolj telesnih stikov med športniki, politiki in drugimi obiskovalci turnirja, kjer niti na tribunah niso upoštevali nobene varne fizične razdalje, pa se je zgodilo že prej.

Okužen tudi Goran Ivanišević Kdo vse se je okužil od Dimitrova, smo nekaj dni samo ugibali. Đoković je, takoj ko se je izvedelo za okužbo Bolgara, pobegnil v Beograd, kjer se je tudi testiral, potem pa je sredi tedna sporočil, kar so vsi že tako in tako pričakovali – da je test na covid-19 pozitiven. Enako je bilo s testi pri hrvaškem teniškem igralcu Borni Ćoriću, trenerju Dimitrova Christianu Grohi in Đokovićevem kondicijskem trenerju Marcu Panichiju, zdaj pa se je izkazalo še, da so okuženi tudi novinarka športnega uredništva HRT Mirna Zidarić, voznik kombija, ki je prevažal udeležence turnirja, in hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević. Ta je okužbo potrdil včeraj na instagramu, kjer je zapisal, da je po dveh negativnih testih v desetih dneh tretji test pokazal okužbo s covidom-19. Kot je še dodal, nima nikakršnih simptomov in se počuti dobro, še naprej pa bo ostal v samoizolaciji, kot je bil že vse te dni.

Plenković ni šel v samoizolacijo Zdaj pa se hrvaška javnost upravičeno sprašuje, zakaj v samoizolacijo ni šel premier Andrej Plenković, ki je bil v fizičnem stiku z okuženim Đokovićem. Vse, kar je storil Plenković, je, da se je testiral, a je prav iz primera Ivaniševića mogoče videti, da je kljub negativnemu testu čez nekaj dni ta vseeno lahko pozitiven. Koliko je še takšnih, ki jim bo okužbo pokazalo šele čez nekaj dni, bo znano v prihodnjih desetih dneh, se je pa za resnično izkazala Plenkovićeva napoved o svetovni slavi Zadra. »Odmevnost tega dogodka bo velika promocija Zadra in Hrvaške,« je ob začetku Đokovićevega dobrodelnega turnirja napovedal hrvaški premier, to pa se je tudi res zgodilo, le da na način, ki si ga na Hrvaškem nihče ne želi, še najmanj pa na začetku turistične sezone.