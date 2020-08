Đoković je bil med turnejo deležen številnih kritik zaradi polnih tribun v Zadru in pomanjkljivega spoštovanja higienskih smernic za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Med drugim se je na Twitterju pojavil posnetek z nočne zabave v Beogradu, ki so jo poleg Đokovića obiskali še Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Goran Ivanišević in Alexander Zverev. Veliko je bilo poplesavanja, med drugim zgoraj brez z vrtenjem majic.

Prvi igralec svetovne jakostne lestvice ATP je sicer trenutno v Združenih državah Amerike, kjer čaka na nadaljevanje zaradi covida-19 prekinjene sezone teniških turnirjev najvišje kakovostne ravni. Prvi turnir za grand slam po tekmovalnem premoru - v zaradi koronavirusa povsem na glavno obrnjeni sezoni - bo odprto prvenstvo ZDA, ki se bo v varovanem mehurčku začelo konec meseca v New Yorku.

Đoković je za ameriške medije dejal, da Adrie Tour ni želel odpovedati in da bi ta turnir še enkrat izpeljal, ne glede na vse, kar se je zgodilo. »Mislim, da nisem storil nič slabega,« je dejal. »Žal mi je ljudi, ki so bili okuženi. Ali se počutim krivega za koga, ki je bil okužen v Srbiji, na Hrvaškem in v regiji? Seveda ne. Kako lahko za vse krivite enega posameznika?«