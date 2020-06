Na zadnjih obravnavah vidno bolje razpoloženi Juliji Adlešič hišni pripor očitno dobro dene. »Brez težav in dosledno,« je o poteku preživljanja milejšega ukrepa povedal njen zagovornik Boris Grobelnik in dodal, da se pripravlja urnik rehabilitacije njene leve roke. Dopušča možnost, da bo kmalu vložil predlog za odpravo hišnega pripora, saj da bo kmalu tudi ta nesorazmerno dolg. Tožilstvo Adlešičevi očita, da si jo je januarja lani nad levim zapestjem odrezala namenoma, da bi tako za 1,2 milijona evra ogoljufala pet zavarovalnic, pri katerih je nedolgo pred tem sklenila police.

Colaričevo zaslišanje ostaja v spisu

Četverica obtoženih, poleg Julije še Sebastien Abramov, ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič, krivdo zanika in vztraja, da je šlo za nesrečo z žago. Oče Abramova je v preiskavi lani sicer pel drugačno pesem, s katero je bodoča zakonca močno obremenil. Povedal je, da sta Julija in njegov sin krvavo dejanje načrtovala, da sta njemu in partnerki na list napisala zgodbo za policijo, ploščo pa je na sojenju obrnil. Zdaj vztraja, da so ga k prvotnim lažem prisilili policisti in kriminalisti, ki da imajo Abramova na piki. Colaričev odvetnik Peter Prus Pipuš je skušal zaslišanje iz preiskave izločiti iz sodnega spisa, ker da njegova stranka takrat zaradi resnih težav s sluhom ni slišala pravnega poduka, a ga senat s sodnico Marjeto Dvornik na čelu ni uslišal. Danes je klinična psihologinja podala oceno Colaričevega psihičnega stanja in njegove osebnostne strukture, a smo bili mediji zaradi občutljivih osebnih podatkov napoteni iz dvorane. V zadevi četrtoobtoženi ima sicer hujše zdravstvene težave, poleg slabšega sluha tudi astmo, težave z dihanjem in srcem, zato se bo sojenje nadaljevalo v njegovi nenavzočnosti.