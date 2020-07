Po besedah Velagičeve je v poslovalnico takrat prišla tudi Huskić Colaričeva, mati Abramova, a se je držala v ozadju. Medtem pa da sta Adlešičeva in Abramov skupaj izpolnjevala obrazec. Dejala je, da jima je ob podajanju vloge pojasnila, da mora biti za izplačilo zavarovalnine zaključeno zdravljenje in podana vsa zdravniška dokumentacija. Kolikor se spomni, sta takrat tudi podala medicinsko dokumentacijo. Vlogo je potem poslala škodnemu oddelku, za katerega pa ne ve, ali so tudi ocenili višino škod.

Velagičeva je tudi povedala, da je bila v vlogi zahteva, naj se zavarovalnina izplača na račun Huskić Colaričeve, ne pa na račun Adlešičeve. Ne spomni pa se točno, kdo je za to dal pobudo, je pa pod vlogo podpisana Adlešičeva. Po obravnavi je Abramov odvetnik Mitja Pavčič novinarjem pojasnil, da je želela izplačilo na drug račun, ker je bila Adlešičeva takrat v osebnem stečaju. Zahtevala pa sta takojšnje izplačilo gotovine za enkratno bolnišnično zdravljenje v vrednosti 1500 evrov, kar je bilo tudi navedeno v zavarovalni polici. Kot je pojasnila Velagičeva, pa jima ni mogla izplačati tega zneska, ker se ga izplača po pregledu škodnega zahtevka, pa tudi ona nima gotovine pod pultom. Tudi po tej pojasnitvi je Abramov vztrajal pri takojšnjem izplačilu denarja.

Abramov danes za nemške izvedence

Na današnjem naroku je Abramov podal zahtevo, da bi sodišče imenovalo tujega strokovnjaka za biomehanično stroko. Po njegovem mnenju so slovenski izvedenci preveč povezani z Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana "in si v določenih delih krijejo hrbte, da se ne bi odkrile njihove napake pri in po sami operaciji Adlešičeve". Želi si nemškega izvedenca in še nekoga drugega, za sodelovanje se še dogovarja. Želi tudi sam plačati stroške tega pričanja tujega izvedenca.

Po mnenju tožilca postavitev novega izvedenca ni potrebna, ker je bilo v tem postopku angažiranih že več izvedencev in je bilo dejansko stanje razjasnjeno. Opozoril je, da obramba ni predlagala izločitve nobenega izvedenca, ki so jih do sedaj postavili.

Sodnica Marjeta Dvornik pa je Abramovu odvrnila, da če se sodišče odloči za angažiranje izvedenca, se njegovo delo začasno financira iz proračuna, v celoti pa se o plačilu sodnih stroškov odloči v sodbi.

Obtožnica sicer Adlešičevi, Abramovu ter njegovima staršema Huskić Colaričevi in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskić Colaričeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Po navedbah tožilstva naj bi skupaj z odškodninami in mesečnimi rentami v primeru, da bi jim nakana uspela, pridobili več kot 1,2 milijona evrov.

Prihodnji narok bo 10. avgusta, ko bo zaslišan travmatolog Matjaž Veselko, ki je izdelal izvedeniško mnenje.