Juliji Adlešič tožilstvo sicer očita, da si je januarja lani z žago namenoma odrezala levo roko, da bi se tako s sostorilci dokopala do visokih zavarovalnin. Abramov je soobtožen v zadevi, dokopati naj bi se želela do 1,2 milijona evrov zavarovalnine in visoke mesečne rente. Pred tednom dni smo na Dnevniku poročali, da je po odločitvi sodišča Adlešič po štirinajstih mesecih v priporu zapustila ženski zapor na Igu in se odpravila domov k staršema v Dobrunje.

Senat s sodnico Marjeto Dvornik na čelu je namreč odločil, da utemeljen sum sicer še obstaja, da pa ni več visoke stopnje ponovitvene nevarnosti ter odredil milejši ukrep hišnega pripora. »Zavarovalne police ne veljajo več, zaradi izrazite medijske odmevnosti primera pa obtožena vsaj še nekaj časa ne bo mogla skleniti novega zavarovanja,« je odločitev utemeljila sodnica Dvornik. Dodala je, da soobtoženi v zadevi in njen izvenzakonski partner Abramov ostaja v priporu, stiki med njima niso dovoljeni, tako da tudi sodelovanje med njima ne bo možno.