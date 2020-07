Obtožnica zaradi poskusa zavarovalniške goljufije je bila proti Abramovu, njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču, ter Adlešičevi vložena konec julija lani. Adlešičeva, Abramov in Huskićeva so obtoženi vsak petih kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zapora.

Januarja lani si je Adlešičeva, po njenih trditvah po nesreči, s krožno žago za les odrezala levo roko nad zapestjem. Na tožilstvu ji očitajo, da je to storila namerno, da bi dobila visoko odškodnino od zavarovalnic.

Abramov je namreč Adlešičevo pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju medijev skupno pripadlo 1,22 milijona evrov odškodnine.

Sodnica je sicer v primeru z odžagano roko ugodila predlogu obrambe in iz spisa izločila nekatere dokaze, ker da so bili pridobljeni nezakonito. Gre za zapisnike o zaslišanju staršev Adlešičeve in izvedenska mnenja, podana tudi na podlagi izjav njenih staršev.

Abramova pa je doletela še kazenska ovadba zaradi suma, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber. V pisnem zagovoru pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Celju je Abramov junija lani vztrajal, da je bil dogodek, v katerem je umrla 24-letna Vebrova, nesreča. Ta naj bi se zgodila, ko je čistil puško. Sodna preiskava se je končala pred kratkim.

Višje sodišče v Celju je v omenjenem primeru ugodilo pritožbi Abramovega odvetnika na sklep preiskovalnega sodnika v zvezi z zahtevo za izločitev nezakonito pridobljenih dokazov. Celjskemu okrožnemu sodišču je naložilo, da iz spisa izloči vse zvočne posnetke, ki jih je posnela Vebrova.

Zoper Abramova poteka postopek tudi pred žalskim okrajnim sodiščem, in sicer zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Obravnava se bo nadaljevala predvidoma 20. avgusta.