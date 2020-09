Pripravljena na (počasen) zaključek sojenja je bila danes večina prisotnih v primeru »odrezana roka«. A je sledil nepričakovan preobrat. Predsednica tričlanskega senata Marjeta Dvornik je namreč odločila, da bo trajanje posameznih obravnav prilagodila obtoženemu Gorazdu Colariču, ki ga zaradi številnih zdravstvenih težav že tako skoraj nikoli ni v dvorani. Njegova zdravnica ji je namreč sporočila, da lahko gospod na obravnavah sodeluje po eno uro na dan, za kaj daljšega pa da ni sposoben. Po preučitvi njegove medicinske dokumentacije se je sodnica odločila, da bo sicer dlje časa trajajoče obravnave v prihodnjih dneh »razdrobila« na enourna srečanja, s čimer – tako je bilo vsaj videti – ni bil pretirano zadovoljen nihče.

Odvetniki in obtoženi so bili namreč vsaj delno pripravljeni na zaključne besede, morda celo sodbo. Sodnica Dvornikova dokaznega postopka uradno sicer še ni zaključila, kar pomeni, da lahko obramba še vloži kak dokazni predlog (kar so tudi že napovedali), je pa dala v preteklosti že vedeti, da se postopek, vsaj počasi, bliža koncu. Na tega bodo tako še vsaj kakšen teden, če ne dlje, morali počakati tudi štirje obtoženi - Julija Adlešič, ki si je po mnenju tožilstva januarja lani za denar zavarovalnic z žago odrezala levo roko, njen zaročenec Sebastien Abramov, ki naj bi ji pomagal pri sklenitvah zavarovalnih polic, ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colarič, ki naj bi pri domnevni goljufiji sodelovala.