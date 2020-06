Pogrebne slovesnosti za Floydom trajajo že šest dni in se bodo končale danes na pokopališču v predmestju Pearland, kjer bo pokopan poleg svoje mame, ki jo je 46-letni med umiranjem v Minneapolisu večkrat obupno klical na pomoč.

Od Floyda, ki je postal zadnji v vrsti simbolov do temnopoltih krivičnega ameriškega kazensko-pravnega sistema in institucionalnega rasizma v policijah, so se najprej poslovili v Minneapolisu, nato še v Severni Karolini, kjer je bil rojen.

Krsta s truplom je bila v ponedeljek na ogled v cerkvi The Fountain of Praise v Houstonu in mimo nje je šlo več kot 6000 ljudi. Na današnji pogrebni slovesnosti je glavni govornik ponovno poklicni aktivist iz New Yorka Al Sharpton, ki je že v Minnesoti vzpodbudil zbrane v skandiranje: "Snemi koleno z mojega vratu".

Policijska kolena so na vratu temnopoltih Američanov praktično od konca obdobja rekonstrukcije po državljanski vojni, ko so se nekdanji lastniki sužnjev na jugu najprej organizirali v rasistične morilske skupine, kot je Ku Klux Klan.

Z nasiljem so takrat na novo osvobojenim sužnjem onemogočili uveljavljanje volilne pravice, nato pa začeli sprejemati zakone, s katerimi so temnopolte uradno in z zakoni zatirali vse do izbruha gibanja za državljanske pravice v 60. letih prejšnjega stoletja, ko se je uradno odpravila rasna segregacija.

Praktična segregacija in rasizem sta še vedno prisotna, sicer se ne bi sedaj dogajalo to, čemur je svet priča zadnja dva tedna. Šele sedaj se zaradi velikega javnega ogorčenja z javnih prostorov odstranjujejo spomeniki v državljanski vojni 1860-1865 poraženi južnjaški konfederaciji, ki stojijo v posmeh prizadevanjem za enakopravnost in v bolečino potomcev sužnjev.

Trump poškodovanega starejšega protestnika označil za levičarskega provokatorja Ameriški predsednik Donald Trump se je davi s tvitom pridružil teoriji zarote, ki jo širi nova konservativna televizija v ZDA One America News Network (OANN), da je 75-letnik, ki sta ga v Buffalu med protesti odrinila policista, levičarski provokator iz gibanja Antifa. Martin Gugino je zaradi udarca z glavo ob pločnik še vedno v bolnišnici. Policija je najprej v poročilu o incidentu zatrdila, da se je 75-letnik spotaknil in sam padel na tla, kar je v nasprotju z videoposnetkom incidenta. Odgovorna policista so morali kolegi kasneje aretirati in sta obtožena fizičnega napada. Predsednik je v tvitu še dodal, da si je ogledal videoposnetek in ugotovil, da je 75-letnik padel močneje, kot je bil odrinjen, in da je pri tem uporabljal optični merilnik. Odrinjeni 75-letnik je dolgoletni mirovni aktivist, ki je bil na številnih protestih proti jedrskemu orožju, rasizmu in drugem. Njegova odvetnica Kelly Zarcone je na Trumpov tvit odgovorila, da res ni nobene potrebe za žalitve in prazne obtožbe. "Martin je bil vedno miren protestnik. Res ne vem, od kod prihaja tole, " se je vprašala.