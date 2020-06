Protestniki so naštevali imena žrtev policijskega nasilja, klečali in imeli minuto molka, je poročila Televizija Slovenija. S tem so želeli opozoriti na rasizem in podpreti proteste, ki so izbruhnili v ZDA po tragični smrti temnopoltega Georgea Floyda, kasneje pa tudi v številnih državah po svetu.

Protesti v ZDA so izbruhnili zaradi smrti temnopoltega osumljenca Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu, kjer ga je zadušil beli policist. Protesti so se kmalu razširili v številna mesta po svetu. Nova tarča protestnikov so postali tudi kipi osebnosti, ki so povezane s kolonizacijo in rasizmom.