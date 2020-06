Georgea Floyda so v torek po šestih dneh spominskih slovesnosti od Minnesote, kjer je umrl preko Severne Karoline, kjer se je rodil do Teksasa kjer je preživel večino svojega življenja pokopali v predmestju Houstona poleg materinega groba.

Njegova smrt je sprožila silovite proteste proti policijskemu nasilju po ZDA in v svetu ter pozive k reformam in boju proti rasizmu. Policist Derek Chauvin, ki je Floyda zadušil s pritiskanjem kolena na vrat, je obtožen nenaklepnega umora. Obtožnica se lahko dopolni glede na informacije iz Minneapolisa, da sta se poznala, ker sta delala v istem lokalu kot redarja in Floyd naj bi policista v preteklosti kritiziral, da pretirava z nasiljem pri delu.

Philonise Floyd je v odboru za pravosodje opisal bolečino svoje družine, ko so gledali video posnetek bratovega umiranja. "Ne morem vam opisati bolečine ob gledanju posnetka. Ko gledaš umiranje starejšega brata, ki si ga občudoval celo življenje, kako umira in kliče na pomoč mamo. Utrujen sem od bolečine, ki jo čutim in utrujen od bolečine, ki jo čutim vsakič, ko brez razloga ubijejo temnopoltega. Prosim vas, da to ustavite. Ustavite bolečino," je dejal brat ubitega.

Predsednik odbora, demokrat Jerrold Nadler iz New Yorka, je pred zaslišanjem opozoril, da so pod velikim pritiskom ameriške javnosti. Izrazil je upanje, da to čutijo tudi republikanci in se bodo odzvali. "Potrebujemo resnične reforme in spremembe. Iskreno povedano mislim, da bo vsak, ki bo stal na poti reform, enostavno povožen," je dejal Nadler.

Demokrati so v kongresu že vložili predlog reform in še čakajo na izraz podpore republikancev. Ti so na zaslišanje v kongres povabili nekdanjega agenta tajne službe in konservativnega komentatorja Dana Bognina in nekaj drugih prič, ki bodo predstavile položaj z vidika policije. S te strani se reforme, ki bi kaj spremenile, ne pričakujejo.

Nekdanji sodelavec Floyda in Chauvina v klubu El Nuevo Rodeo v Minneapolisu David Pinney je za lokalno televizijo CBS povedal, da sta se morilec in žrtev dobro poznala in se nista marala. "Šlo je zato, da je bil Chauvin izjemno agresiven s strankami, s katerimi je imel težave. Zelo dobro sta se poznala in večkrat sprla," je dejal Pinney.

Lastnica kluba Maya Santamaria je že prej povedala, da je bil Chauvin izjemno agresiven predvsem do temnopoltih. Odvetnik Floydove družine Benjamin Crump zaradi tega želi okrepitev obtožnice na naklepni umor, kar bi Chauvinu namesto s 40 leti zapora grozilo z dosmrtnim zaporom.