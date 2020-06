Protestniki so v četrtek na ulice odšli kljub ukrepom za zajezitev pandemije covida-19. V Bejrut so prišli z različnih koncev države, številni so vzklikali: "Stradamo" in napovedali, da bodo vztrajali do odhoda premierja Hasana Diaba. Med protestniki so bili tudi člani gibanj Hezbolah in Amal.

V Bejrutu so nekateri blokirali pomembnejše ulice, ki vodijo proti severu, jugu in vzhodu države ter zažigali avtomobilske pnevmatike. Na enem od trgov v Bejrutu blizu parlamenta in predsedniške palače so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Več deset demonstrantov je uničilo izložbe banke in več trgovin na območju, poročajo tuje tiskovne agencije.

V libanonskih mestih je danes mirno. Na ulicah v prestolnici so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vojaki davi odstranjevali cestne blokade.

Proteste je med drugim sprožila rast cen zaradi padca vrednosti libanonskega funta na črnem trgu. Po uradnih tečajih je treba za en ameriški dolar odšteti 3,9 libanonskega funta, na črnem trgu pa do 5,5 funta.

Zaradi protestov se je danes na izredni seji sešla vlada, ki razpravlja o vzrokih za zlom libanonskega gospodarstva. Srečanja se udeležuje tudi guverner libanonske centralne banke Riad Salame.

Libanon je trenutno v najhujši gospodarski krizi po državljanski vojni, ki se je končala leta 1990. Banke so zato omejile dvig denarja tako v dolarjih kot v libanonskih funtih.