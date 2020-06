Predsednik odbora za pravosodje Lindsey Graham je uslišal željo predsednika ZDA Donalda Trumpa za preiskavo prejšnje vlade, za katero predsednik trdi, da je uvedla krivično in politično preiskavo njegove kampanje.

Nalogi za zaslišanje so bili izdani nekdanjemu direktorju FBI Jamesu Comeyju, ki ga je Trump odpustil zaradi vodenja preiskave, nekdanjemu direktorju Cie Johnu Brennanu in nekdanjemu nacionalnemu direktorju za obveščevalne dejavnosti Jamesu Clapperju.

Graham je dejal, da bo v prihodnje poklical na zaslišanje tudi nekdanjega posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je prevzel preiskavo potem, ko je Trump odpustil Comeyja. Podobno preiskavo je sprožil tudi odbor za domovinsko varnost pod vodstvom republikanskega senatorja Rona Johnsona.

Republikanski senatorji bodo skušali s preiskavo pokazati, da se je prejšnja vlada nepošteno spravila na Trumpa in njegovo kampanjo, čeprav je Muellerja imenovalo Trumpovo pravosodno ministrstvo, Muellerjeva ekipa preiskovalcev pa je bila večinsko sestavljena iz republikancev iz enostavnega razloga, ker je v pravosodju oziroma policijah več republikancev kot demokratov.

Za zapahi že nekaj Trumpovih sodelavcev

Ameriške obveščevalne agencije so po volitvah 2016 sporočile, da se je Rusija vpletala v ameriške volitve s kampanjo dezinformacij in računalniškimi vdori v korist Trumpu in na škodo demokratke Hillary Clinton. To je potrdila tudi Muellerjeva preiskava, ki pa ni odkrila dokazov, da so Rusi pri tem sodelovali s Trumpovo kampanjo.

Ne obveščevalci in ne FBI niso vplivali na volitve, ker so informacije o preiskavi in ruskem vpletanju na strani Trumpa prišle v javnost šele po volitvah. Trump je med kampanjo s svojimi pohvalami na račun ruskega predsednika Vladimirja Putina in pozivi ruskim hekerjem, naj vdrejo v demokratske računalnike, vzbujal sprožal vprašanja, ki jih je potem okrepil na položaju, ko je odpustil Comeyja in se s tem pohvalil ruskemu zunanjemu ministru.

Preiskava je spravila za zapahe nekaj Trumovih sodelavcev, čeprav zaradi drugih kaznivih dejanj, trenutno pa odmeva spor glede odstopa od pregona nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Michaela Flynna, ki ga je ukazal pravosodni minister Bill Barr. Sodnik v primeru se je temu uprl in nakazuje, da želi kaznovati Flynna zaradi laganja preiskovalcem o stikih z ruskim veleposlanikom, kar je celo priznal in sodeloval s preiskavo, dokler si ni premislil in skušal priznanje umakniti.